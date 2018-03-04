Сегодня ночью в Лос-Анджелесе пройдет юбилейный «Оскар». Кто кроме Звягинцева претендует на премию?

Для любителей кино и представителей киноиндустрии сегодня будет главная ночь в году. Сегодня статуэтки Американской академии кинематографических искусств и наук получат актеры, режиссеры, звукорежиссеры, специалисты по гриму - все, кто имеет отношение к миру кинематографа.

В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе пройдет 90-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Ведущим церемонии второй год подряд станет комик Джимми Киммел. У российского зрителя особый интерес, конечно, вызывает номинация «Лучший фильм на иностранном языке», в которой представлен фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». 7 номинаций на «Оскар» «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Рецензия на новый фильм Мартина МакДонаха 6 номинаций на «Оскар» Один в темноте. Рецензия на фильм «Тёмные времена» 5 номинаций на «Оскар» Мечтают ли андроиды о деревянных лошадках? «Бегущий по лезвию» 35 лет спустя Лучшие сценарии: Лучший оригинальный сценарий Лучший адаптированный сценарий Эмили В. Гордон и Кумэйл Нанджиани — «Любовь — болезнь» Джеймс Айвори — «Зови меня своим именем» (по одноимённому роману Андре Асимана) Джордан Пил — «Прочь» Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер — «Горе-творец» (по книге Грега Сестеро и Тома Бисселла) Грета Гервиг — «Леди Бёрд» Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд и Майкл Грин — «Логан» (на основе персонажей серии комиксов «Люди Икс» и одноимённой серии фильмов) Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор — «Форма воды» Аарон Соркин — «Большая игра» (на основе мемуаров Молли Блум) Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Вирджил Уильямс и Ди Рис — «Ферма «Мадбаунд» (по одноимённому роману Хиллари Джордан) В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» кроме фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева представлены «Фантастическая женщина» режессера Себастьяна Лелио (Чили), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «О теле и душе» венгра Ильдико Эньеди и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция). Ну а в конце прошлого года мы «провели» свой «Оскар» Итоги 2017 года по версии Properm.ru: ТОП-5 лучших фильмов, сериалов и видеоигр