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Posted 4 марта 2018, 10:40

Published 4 марта 2018, 10:40

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе пройдет юбилейный «Оскар». Кто кроме Звягинцева претендует на премию?

4 марта 2018, 10:40
Для любителей кино и представителей киноиндустрии сегодня будет главная ночь в году. Сегодня статуэтки Американской академии кинематографических искусств и наук получат актеры, режиссеры, звукорежиссеры, специалисты по гриму - все, кто имеет отношение к миру кинематографа.

В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе пройдет 90-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Ведущим церемонии второй год подряд станет комик Джимми Киммел.

У российского зрителя особый интерес, конечно, вызывает номинация «Лучший фильм на иностранном языке», в которой представлен фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

7 номинаций на «Оскар»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Рецензия на новый фильм Мартина МакДонаха
6 номинаций на «Оскар»
Один в темноте. Рецензия на фильм «Тёмные времена»
5 номинаций на «Оскар»

Лучшие сценарии:

Лучший оригинальный сценарий Лучший адаптированный сценарий
Эмили В. Гордон и Кумэйл Нанджиани — «Любовь — болезнь» Джеймс Айвори — «Зови меня своим именем» (по одноимённому роману Андре Асимана)
Джордан Пил — «Прочь» Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер — «Горе-творец» (по книге Грега Сестеро и Тома Бисселла)
Грета Гервиг — «Леди Бёрд» Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд и Майкл Грин — «Логан» (на основе персонажей серии комиксов «Люди Икс» и одноимённой серии фильмов)
Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор — «Форма воды» Аарон Соркин — «Большая игра» (на основе мемуаров Молли Блум)
Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Вирджил Уильямс и Ди Рис — «Ферма «Мадбаунд» (по одноимённому роману Хиллари Джордан)

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» кроме фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева представлены «Фантастическая женщина» режессера Себастьяна Лелио (Чили), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «О теле и душе» венгра Ильдико Эньеди и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

Ну а в конце прошлого года мы «провели» свой «Оскар»
Итоги 2017 года по версии Properm.ru: ТОП-5 лучших фильмов, сериалов и видеоигр
#Афиша#Оскар
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