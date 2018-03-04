Сегодня ночью в Лос-Анджелесе пройдет юбилейный «Оскар». Кто кроме Звягинцева претендует на премию?

Posted 4 марта 2018, 10:40
Published 4 марта 2018, 10:40
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе пройдет 90-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Ведущим церемонии второй год подряд станет комик Джимми Киммел.
У российского зрителя особый интерес, конечно, вызывает номинация «Лучший фильм на иностранном языке», в которой представлен фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Лучшие сценарии:
|Лучший оригинальный сценарий
|Лучший адаптированный сценарий
|Эмили В. Гордон и Кумэйл Нанджиани — «Любовь — болезнь»
|Джеймс Айвори — «Зови меня своим именем» (по одноимённому роману Андре Асимана)
|Джордан Пил — «Прочь»
|Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер — «Горе-творец» (по книге Грега Сестеро и Тома Бисселла)
|Грета Гервиг — «Леди Бёрд»
|Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд и Майкл Грин — «Логан» (на основе персонажей серии комиксов «Люди Икс» и одноимённой серии фильмов)
|Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор — «Форма воды»
|Аарон Соркин — «Большая игра» (на основе мемуаров Молли Блум)
|Мартин Макдонах — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
|Вирджил Уильямс и Ди Рис — «Ферма «Мадбаунд» (по одноимённому роману Хиллари Джордан)
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» кроме фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева представлены «Фантастическая женщина» режессера Себастьяна Лелио (Чили), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «О теле и душе» венгра Ильдико Эньеди и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).