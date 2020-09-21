Желающих заработать 80 миллионов рублей на ремонте сквера «Урала» не нашлось

Posted 21 сентября 2020, 09:45
Published 21 сентября 2020, 09:45
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
На аукцион по капитальному ремонту сквера у гостиницы «Урал» никто не заявился. Ранее власти опубликовали аукцион на сайте госзакупок. На эти цели из бюджета выделяли 80,4 млн рублей.
Победитель должен был провести капремонт согласно существующему дизайн-проекту: установить наружное освещение сквера и малые архитектурные формы, а также вырубить деревья и кустарники, заменить покрытия дорожек и установить новый бортовой камень.
Власти рассчитывали, что капремонт сквера начнется 15 марта 2021 года, а закончится 30 июня 2021 года. Пока неизвестно будет ли изменено техническое задание и цена контракта перед повторной публикацией.