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Posted 21 сентября 2020, 09:45

Published 21 сентября 2020, 09:45

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Желающих заработать 80 миллионов рублей на ремонте сквера «Урала» не нашлось

Желающих заработать 80 миллионов рублей на ремонте сквера «Урала» не нашлось

21 сентября 2020, 09:45
Фото: Properm.ru
Сюжет
Госзакупки
Благоустройство одной из центральных площадок планировали завершить летом 2021 года.

На аукцион по капитальному ремонту сквера у гостиницы «Урал» никто не заявился. Ранее власти опубликовали аукцион на сайте госзакупок. На эти цели из бюджета выделяли 80,4 млн рублей.

Победитель должен был провести капремонт согласно существующему дизайн-проекту: установить наружное освещение сквера и малые архитектурные формы, а также вырубить деревья и кустарники, заменить покрытия дорожек и установить новый бортовой камень.

Власти рассчитывали, что капремонт сквера начнется 15 марта 2021 года, а закончится 30 июня 2021 года. Пока неизвестно будет ли изменено техническое задание и цена контракта перед повторной публикацией.

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#Общество#Госзакупки#Городская среда#Благоустройство#Урал
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