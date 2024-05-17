За четыре года в Новокузнецке утонули 40 человек

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В Новокузнецке за последние четыре года в водоемах утонуло 40 человек. Статистику озвучили на заседании городской комиссии по охране жизни людей на водных объектах вчера, 16 мая.
По данным властей, в 2020 и 2021 годах в городе утонули по 11 человек, по девять человек погибло на водоемах в 2022 и 2023 годах. Основная причина гибели на воде — это купание в безлюдных и отдаленных местах в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе мэрии.
Специалисты говорят, что в каждом районе Новокузнецка есть опасные территории у воды, в которых почти ежегодно происходят трагедии, пишет VSE42.Ru. Чиновники планируют уделить профилактике гибели на водоемах особое внимание.