За четыре года в Новокузнецке утонули 40 человек

По данным властей, в 2020 и 2021 годах в городе утонули по 11 человек, по девять человек погибло на водоемах в 2022 и 2023 годах. Основная причина гибели на воде — это купание в безлюдных и отдаленных местах в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе мэрии.