Трамп виноват, или кто устроил коммунальное ЧП на севере Пермского края

Posted 8 ноября, 05:08
Published 8 ноября, 05:08
Modified 8 ноября, 05:10
Updated 8 ноября, 05:10
3 ноября 2024 года… Но нет, начну всё же со 2 ноября 2024 года. Именно 2 ноября на нашем портале (да и в остальных СМИ) вышел прогноз погоды, напоминающий предупреждение о конце света: Циклон «Мартина»! Обильные осадки! Ураганный ветер! Синоптики даже сообщали о будущем количестве осадков (это обычно в миллиметрах, и никому ни о чем не говорит).
Телеграм-каналы наперебой советовали жителям не выходить из дома, не совершать ошибку. Если бы они только знали, что этот совет не спасет жителей Верхнекамья ни от последствий «Мартина», ни от последствий чьего-то разгильдяйства. Как говорится, Аннушка уже пролила масло (люблю литературные метафоры).
Между прочим, и ПАО «Россети Урал» еще 2 ноября, вооружившись знанием о прогнозе погоды, сообщили об «усилении контроля за работой энергообъектов».
Поясню, что такое ПАО «Россети Урал». Это компания, которая отвечает за обслуживание всех линий электропередач и прочего электрохозяйства на территориях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Ранее они назывались ОАО «МРСК Урала». Головной компанией является ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети», 75% принадлежит государству.
Так вот еще 2 ноября «Россети Урал» провели штаб (когда собираются куча начальников и исполнителей), на котором было решено ввести «усиленный контроль за работой энергообъектов» в праздничные дни, со 2 по 5 ноября.
А 3 ноября 2024 года (вот теперь точно переходим к 3 ноября) мое дежурство на портале Properm.ru началось в 8 утра с тревожного видео из Губахи, которая осталась без света.
Посмотрела на график плановых отключений, Губаха в нем была, поэтому особого беспокойства не возникло. Социальные сети еще молчали, массовых жалоб на отсутствие света не было. Но уже в 9 утра стало понятно, что какое-то ЧП всё же случилось — мэр Березников Алексей Казаченко в своем телеграм-канале сообщил об обрывах линии электропередач. Кроме того, мэр сухо проинформировал, что из-за отключения электроэнергии из строя вышли водозаборы «Извер» и «Усолка», без воды остались многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры.
Я зашла на сайт оператора водоснабжения Березников (РКС) и… сильно удивилась: без воды остались полгорода, а кроме того — прокуратура, две больницы, поликлиника, роддом, школы, детские сады. Ну ладно, образовательные учреждения 3 ноября еще не работали (каникулы), но роддом, больницы!
Кроме сообщений об отключении света и воды, жители Верхнекамья присылали фотографии нечищенных дорог, причем и больших трасс, и маленьких улиц в населенных пунктах. Заметено было всё.
К 10 часам утра 3 ноября было понятно, что не только в Березниках коммунальное ЧП, но и на всем севере региона. О том, что у них нет света, стали писать жители Коми-Пермяцкого округа, Соликамска, Красновишерска, Чердыни и всё той же Губахи, с которой начался мой рабочий день. Без света остались сотни населенных пунктов, а многие частные дома еще и без воды и даже без отопления (те, в которых котлы работают от электричества, и нет печей или дизель-генераторов).
Меж тем в информационном поле стояла странная тишина, никто из регионального правительства не мчался в Березники, никто не обладал информацией, сколько жителей без света, сколько без тепла и воды. Даже на сайтах муниципальных администраций ничего не было, — только «кружочки» от Алексея Казаченко в телеграме. Он сообщал, что над устранением аварии на сетях работают 6 бригад «Россетей» и компании «ОРЭС Прикамья».
Поясню, что такое «ОРЭС Прикамья». Компания создана в 2004 году во время реформирования отрасли энергетики и ЖКХ, являлась одной из структур большого холдинга «ОРЭС», получившего электросети в пяти регионах. Предприятия «ОРЭС» зарабатывают на транспортировке электроэнергии и технологических подключениях к электросетям. Изначально холдинг принадлежал структурам олигарха Виктора Вексельберга (РКС, «Т Плюс»). На 2024 год данные такие: «ОРЭС» зарегистрирована в городе Владимире, принадлежит Дмитрию Селезневу (причем до июля 2024 года на его месте был какой-то Григорий Буренков), бывшему гендиректору РКС Игорю Дибцеву и его бывшему заместителю Григорию Теряну.
В общем, одна государственная энергетическая структура и одна частная в составе 6 бригад работали над устранением масштабного ЧП (без преувеличения, сами энергетики говорят, «лет 10 такого не было») — по данным на 10 часов 48 минут местного времени 3 ноября.
При этом уже было понятно, что тысячи человек остались без света, воды и тепла. О подвозе воды речи не шло, оперативного штаба не было созвано, более того — в соцсетях жители активно «искали» мэра Соликамска Александра Русанова, который не отзывался на сообщения типа: «Городище без света, воды и отопления!» «Поселок Чёрное — ни воды, ни электричества!» «Мэр Александр Русанов наслаждается отпуском, а весь Боровск без воды!».
В 12 часов дня в телеграм-канале прокуратуры Пермского края появилась официальная информация о том, что организована проверка «по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии на территории города Березники и 10 населенных пунктов». Прокуроры пообещали дать оценку «действиям сетевых организаций, органа местного самоуправления по своевременному устранению аварийной ситуации». Вот только до окончательного устранения аварии оставалось целых 5 дней.
Параллельно с сообщением от прокуратуры появилась информация от ПАО «Россети Урал». Они сообщали, что уже 56 ремонтных бригад «Пермэнерго» в составе 180 человек, более 70 единиц техники и спецтехники задействованы в восстановительных работах, на мою просьбу энергетики поделились фотографиями с места работ.
Около 15 часов глава Чердынского округа Анна Батагова сообщила о том, как в округе обстоят дела с очисткой дорог и электроснабжением. Без света были 6 населенных пунктов Позже, в полночь с 4 на 5 ноября, она уточнила, что без света все еще 4 населенных пункта. «Причина одна — деревья падают быстрее, чем их убирают», — прокомментировала глава Чердыни.
В 16.21 «в эфир» вышел Александр Русанов. Он рассказал, где восстанавливают электроснабжение. В 20.35 глава округа сообщил, что свет дали в Городище и в Половодово.
Примерно в это же время глава Березниковского округа Алексей Казаченко известил о создании оперативного штаба и констатировал, что водозаборы все еще не работают, поэтому организован подвоз воды. Жители тут же забросали его сообщениями о том, что воды нет, как нет и никакого подвоза.
4 ноября 2024 года. Среди тех, кто поздравлял меня с Днем народного единства, были и жители Березников. Воды у них в квартирах всё еще не было. В социальных сетях люди сообщали, что нет воды, а спекулянты уже повысили цену на нее (150-200 рублей за 5 литров). Какие-то добрые березниковцы, которым повезло остаться с водой, приглашали тех, у кого ее нет, приезжать, набирать «сколько надо». Люди проявляли единство, подбадривали друг друга. Сотрудникам одной из больниц самим пришлось чистить снег, потому что машина с водой не могла к ним подъехать.
В Березниках и Соликамске на 22 часа 4 ноября ситуация в была следующая: электроснабжение восстановлено частично, водозабор один не работает полностью, другой частично. А на следующий день — закончились выходные. Начались рабочие будни.
5 ноября 2024 года. Мои дети пошли в школу. А вот в Березниках для учеников 7 школ каникулы продлили, так как воды все еще не было. Не было ее и в 16 корпусах детских садов, и в трех техникумах, и в жилых домах (4 тыс. жителей).
Днем 5 ноября информация о ситуации в населенных пунктах Верхнекамья появилась в блоге губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Он сообщил, что «завершаются работы по восстановлению электросетей», восстановлено электроснабжение на водозаборе «Усолка». Министру ЖКХ поручено работать на месте и координировать ход восстановительных работ (съездить всё же в Березники и навести порядок).
«Главам всех муниципалитетов поручил лично контролировать завершение восстановительных работ, усилить контроль за подвозом воды и незамедлительно реагировать на все обращения жителей по этому вопросу. До конца дня электроснабжение должно быть восстановлено во всех населенных пунктах», — отметил Дмитрий Махонин.
Также 5 ноября впервые с момента аварии предприятие «ОРЭС Прикамья» опубликовало в своей группе ВКонтакте сообщения в духе «прилагаем усилия», «введен особый режим работы» (это на 4 сутки!).
В этот же день энергетики ПАО «Россети Урал» сообщили о завершении аварийно-восстановительных работ на своих объектах.
6 ноября 2024 года. «Почему без света остаются еще несколько населенных пунктов? Вроде, уже отчитались, что восстановлено электроснабжение?» — спросила я в ПАО «Россети Урал». Специалисты объяснили, что происходят новые падения деревьев, на новых участках, но так как бригад на месте много, всё быстро ликвидируют.
И только водозабор «Извер» как встал в ночь со 2 на 3 ноября, так и не работал 6 ноября. «Ревизором», который все же приехал (ещё немного литературных метафор) оказался заместитель председателя правительства региона, курирующий отрасль энергетики и ЖКХ, Андрей Кокорев. Сам провел заседание штаба, говорят, очень ругался, особенно досталось министру ЖКХ Артему Балахнину. Время для восстановления водоснабжения без ввода режима ЧС подошло к концу.
Оперативный штаб поручил ПАО «Россети Урал» помочь компании «ОРЭС Прикамья» с восстановлением электроснабжения водозабора. Россети предоставили для ОРЭС снегоболотоход. Но через пару часов дорогая техника застряла в реке. Как сообщили жители, «специалисты АО „ОРЭС Прикамья“ утопили болотоход».
В ПАО «Россети Урал» пояснили, что машина не утонула, а «не смогла пройти раскисший глинистый берег, представляющий собой смесь грунта, снега, льда и воды».
«Необходимо отметить, что электросетевой объект „ОРЭС Прикамья“ находится в практически недоступной в это время года местности, трасса воздушной линии — в крайне неудовлетворительном состоянии», — подчеркнули в ПАО «Россети Урал».
Переведу на человеческий язык: просеку вдоль линий электропередач надо содержать, то есть своевременно убирать деревья, вырубать поросль, подсыпать болотистые участки и так далее. Нужно делать всё, чтобы деревья не обрывали провода, а техника могла проехать. По всей видимости, «ОРЭС Прикамья» этого не делали, и их никто не контролировал.
Хотя, учитывая масштаб и километры повреждений, у самих «Россетей» тоже не все было в порядке с трассами и просеками, но они со своим «хозяйством» справились, а частная компания — нет.
7 ноября 2024 года я периодически заглядывала в блоги глав муниципалитетов, на страницы энергетических компаний и опять… удивилась, прочитав пост от «ОРЭС Прикамья». Прочитайте и вы его, он сам по себе литературный шедевр, без метафор.
Привлекают внимание некоторые моменты. Например, «неравный бой за восстановление электроснабжения водозабора» вели, оказывается, энергетики не только из «ОРЭС — Прикамья», но совместно с коллегами из ПКГУП «Краевые электрические сети» и ПАО «Уралкалий».
Поясню, что такое ПКГУП «Краевые электрические сети». Предприятие принадлежит министерству ЖКХ региона. В 2022 году принят законопроект о передаче на уровень края электросетевого хозяйства муниципалитетов, так как у местных властей нет ресурсов на содержание этого имущества. И все муниципальные электросети, подстанции и прочее переданы краю. Для «более эффективного управления».
Прокуратура и несколько муниципалитетов были против, но законопроект был принят. Конкретно в деньгах теряли ПАО «Россети», потому что они лишились своего куска муниципальных электросетей. «ОРЭС Прикамья», кстати, тоже лишились, но с ними конфликта у краевых властей не возникло. А с «Россетями» он был, длился давно.
По всей видимости, конфликт связан с нежеланием энергетиков вкладываться в развитие электросетевого хозяйства региона в той мере, в какой видится краевым властям. Плюс ко всему выручка «Пермэнерго» в составе суммарной выручки ПАО «Россети Урал» составляет 14% (в 2023 году это 16,8 млрд рублей), тогда как выручка «Свердловэнерго» — 13%, а «Челябэнерго» — 12%. Но зарегистрировано ПАО «Россети Урал» не в Перми, а значит, и налоги платит там, где зарегистрировано, — в Екатеринбурге.
Без этого экономического отступления, боюсь, не понять выпада «ОРЭС Прикамья» в сторону «Россетей»:
«Увы, но широко распиаренная коллегами помощь в виде болотохода принесла больше проблем, чем помощи. Тяжелая техника на первом же сложном участке села на „брюхо“. Сегодня, 7 ноября, уже всем без исключения участникам процесса стало очевидно, что пришло время не на словах, а на деле объединить усилия, меньше пиариться, а сосредоточиться на главной задаче — скорейшему восстановлению электроснабжения».
Ну то есть вместо «спасибо за болотоход» «Россети» получили наезд, что «пиарятся» и не сразу сообразили «помочь». В отличие от березниковцев, предлагающих друг другу «приезжать за водой, и набирать, сколько угодно», единения между государственными энергетиками, частными энергетиками, краевыми энергетиками, краевыми властями, муниципальными властями не произошло. И никто, никто не смог разрулить ситуацию оперативно, отправить всех, куда надо, а куда не надо, не отправлять.
7 ноября 2024 года в 21.43 ПАО «Россети Урал» сообщили: «Вода в Березниках есть! Усилиями объединенной группы энергетиков мы подали напряжение на объект. „Извер“ запущен в работу, идет наполнение резервуаров. Продолжаем восстанавливать нормальную схему электроснабжения водозабора».
Учитывая, что «заполнение системы и выход на рабочий режим водозабора займет не меньше 6 часов», полностью работа «Извера» будет восстановлена к утру 8 ноября 2024 года. Итого: почти неделя ушла на устранение последствий аварии.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому МинЖКХ обратиться с заявлением в прокуратуру — «провести объективную оценку качества содержания и эксплуатации сетей, а также охранной зоны линий электропередач». Но надзорный орган уже проводит проверку и уж, наверное, не пряники раздаст.
Кстати, некоторые юристы говорят, что пострадавшие жители могут попробовать взыскать компенсации. Что ж? Вряд ли их за это кто-то осудит.
Может, и правда, за последние 10 лет такого не было — столько ливневого снега, столько упавших на провода деревьев. Но я уверена, что винить снег за то, что он выпал в ноябре на Урале — это то же самое, что винить Трампа за вонь в подъездах.