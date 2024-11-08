Трамп виноват, или кто устроил коммунальное ЧП на севере Пермского края

К 10 часам утра 3 ноября было понятно, что не только в Березниках коммунальное ЧП, но и на всем севере региона. О том, что у них нет света, стали писать жители Коми-Пермяцкого округа, Соликамска, Красновишерска, Чердыни и всё той же Губахи, с которой начался мой рабочий день. Без света остались сотни населенных пунктов, а многие частные дома еще и без воды и даже без отопления (те, в которых котлы работают от электричества, и нет печей или дизель-генераторов).