«Брат ты мне или не брат?» Смотрим на конфликты интересов в Пермском крае

А ведь у них, директора школы и замначальника управления образования, ни дорог к коттеджам не было построено, ни премий не было выписано. Люди жили по совести, в официальном браке, и единственный «косяк» — не сообщили о «конфликте интересов» в ту самую антикоррупционную комиссию, членом которой является Вадим Лысанов. В итоге двух должностных лиц управления образования привлекли к дисциплинарной ответственности, а конфликт тоже как будто урегулирован. Как урегулирован — прокуроры не уточняют, но, видимо, не так, как в Кочево, где местные власти решили просто проигнорировать замечания надзорного органа, и поплатились за это.