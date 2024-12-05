«Брат ты мне или не брат?» Смотрим на конфликты интересов в Пермском крае

Posted 5 декабря, 05:36
Published 5 декабря, 05:36
Modified 5 декабря, 07:54
Updated 5 декабря, 07:54
«Ну как не порадеть родному человечку?» — кто не помнит классику, это из «Горе от ума» Александра Грибоедова, фраза принадлежит Фамусову, лицемерному и услужливому чиновнику. Да не было, наверное, в России такого времени, когда так не считали. Но одно дело, когда вы дали рекомендацию профессионалу и хорошему человеку, другое дело, когда за бюджетный счет построили дорогу к дому своей сожительницы.
Да-да, за бюджетный счет сделали по берегу реки дорогу к единственному дому — так сделал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов в деревне Брод. При этом 198 кв. м муниципальной земли власти округа отдали его сожительнице Надежде Ершовой без всякого конкурса. Но и это еще не всё — забор коттеджа, принадлежащего сожительнице, уходит в воду, перекрывая берег реки. Ершова является главным бухгалтером администрации Кунгурского округа, возглавляет Центр бухгалтерского учета.
Конфликт интересов налицо. После расследования Properm.ru на этот конфликт, конечно же, обратила внимание прокуратура. Вот только толку из этого не получилось. Не знаем, почему, но берег реки вдруг официально превратился в улицу, ведущую к одному дому, и как будто эта улица нуждалась в ремонте за бюджетные деньги сильнее всех остальных дорог округа.
Забор коттеджа сожительницы Лысанова всё так же перекрывает берег реки. Деревья, которые мешали строительству дороги к ее коттеджу, рабочие вырубили. А там были и ольха, и черемуха, не какая-нибудь сорняковая поросль. Никто не отреагировал, никто за вырубку деревьев не оштрафовал. Лысанов перегородил соседям их центральный выход из дома, вынуждает пробираться огородами, которые ведут к реке.
Вся армия юристов администрации Кунгурского округа судится с соседями сожительницы Лысанова, доказывая необходимость ненужной дороги.
А что с конфликтом интересов? О, это очень интересно, простите за тавтологию. Оказывается, комиссия по противодействию коррупции Пермского края рекомендовала Лысанову урегулировать конфликт так, чтобы не ставить вопрос перед кунгурскими депутатами об отставке главы. И как будто Лысанов этот конфликт отрегулировал. Как? Неизвестно и непонятно. Надежда Ершова как была, так и остается начальницей муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета» (если верить сайту учреждения).
Анекдот в том, что Лысанов является членом комиссии по противодействию коррупции при губернаторе Пермского края. И бескомпромиссно рассматривает дела глав, замеченных в романах с подчиненными!
Например, рассматривал Лысанов и дело Ольги Лавровой, главы Александровского городского округа. Через год после того, как стала главой округа, она назначила Владимира Белобаржевского, сожителя и отца своего ребенка, заместителем. С причитающейся зарплатой и премиями, конечно же.
Еще через год неладное заподозрила прокуратура, сообщив о конфликте интересов в комиссию по противодействию коррупции. Белобаржевский уволился, но прокуратура не согласилась, что так легко всё закончилось, и попыталась через суд заставить местную думу снять Лаврову с поста. Не получилось. Суд счел, что не так уж и долго Лаврова жила с подчиненным, да и премии ему выписывала не больше, чем другим. Ну и самое главное — он уволился. В отличие, напомним, от сожительницы Вадима Лысанова.
Про дисциплинарное наказание в отношении Лавровой или Лысанова — не было ни слова, ни полслова. Да не наказывал их никто! А вот официальных супругов — директора сельской школы и замначальника управления образования Чусовского округа — наказали.
А ведь у них, директора школы и замначальника управления образования, ни дорог к коттеджам не было построено, ни премий не было выписано. Люди жили по совести, в официальном браке, и единственный «косяк» — не сообщили о «конфликте интересов» в ту самую антикоррупционную комиссию, членом которой является Вадим Лысанов. В итоге двух должностных лиц управления образования привлекли к дисциплинарной ответственности, а конфликт тоже как будто урегулирован. Как урегулирован — прокуроры не уточняют, но, видимо, не так, как в Кочево, где местные власти решили просто проигнорировать замечания надзорного органа, и поплатились за это.
История похожа на историю главы Кунгурского округа, потому что речь тоже идет о бюджетных деньгах и муниципальном имуществе. Но тут справедливость восторжествовала. Заместитель главы администрации Кочевского округа Светлана Петрова приняла без полного объема исполнительной документации дома для детей-сирот и спортивный объект, построенные индивидуальным предпринимателем, который приходится ей двоюродным братом. К тому же, она не сообщила о конфликте интересов в краевую антикоррупционную комиссию. Светлану Петрову уволили через суд, потому что глава отказался ее увольнять.
Теперь прокуратура требует уволить главу Кочевского округа Александра Юркина, потому что знал, был предупрежден, но не стал принимать мер. Не знаем, кто там будет работать, если всех уволят, с кадрами в территориях сейчас напряженка, да еще и без связей найди, с этим вообще сложно — в деревне каждый третий друг другу сват, кум, брат.
Вот, например, в Чердыни директор «Центра обеспечения деятельности муниципальных учреждений» Андрей Суликов трудоустраивал родственников в учреждение, которое возглавлял. Суликов и дисциплинарную ответственность понес, да еще и уволен по решению суда «в связи с утратой доверия».
Долго можно рассуждать, почему в одном случае чиновник остается на посту и не наказан, а в другом случае получает наказание и увольнение. Какой-то особой логики здесь точно нет, не прослеживается.
Иногда «конец веревочки», уставшей виться, находится и для высокопоставленных должностных лиц, не только для деревенских завхозов.
В Перми только за этот год минимум три птицы высокого полета слетели с насиженных мест. Начальник отдела Прокуратуры Пермского края Антон Мальцев уволился, потому что жена Екатерина Мальцева стала заместителем главы администрации города. Бывший начальник Пермской городской думы Константин Шестаков был уволен в связи с утратой доверия — прокуратура доказала «коррупционную составляющую» — он подписывал муниципальные контракты с компанией, которая принадлежит его сожительнице Светлане Мазановой.
С такой же формулировкой — «в связи с утратой доверия» — уволен бывший руководитель ГАУ «Краевой центр закупок» Роман Чепкасов. Он во время пандемии заключил 50 договоров на 650 млн рублей с организациями, которые возглавляли лица, бывшие с ним в близких отношениях.
Последнее громкое дело связано с Музеем современного искусства PERMM, который заключил договоры на организацию выставок с художником Арсением Сергеевым, у которого отношения нерабочего характера с директором музея Наилей Аллахвердиевой.
Но в этом случае Наиля Аллахвердиева уведомляла учредителя музея, Министерство культуры Пермского края, о возможном «конфликте интересов». Более того, музей PERMM «получил рекомендации от Департамента по профилактике коррупции администрации губернатора» и эти рекомендации выполнил. Например, создали комиссию по приемке работ, проверили все контракты с Арсением Сергеевым, нарушений не нашли. В итоге сейчас в суде спор идет о двух договорах, которые, по мнению прокуратуры, не были согласованы с минкультом, а по мнению музея, были согласованы.
…Неоднозначная и неодинаковая практика складывается по «конфликтам интересов» в Пермском крае. Да и в России, наверное, тоже. У нас нет какой-то особой культуры, связанной с этим. В наших фильмах врач и главврач, например, спокойно могут быть мужем и женой, и никто не скажет, что это неправильно. А вот в западных фильмах герои то и дело скрывают служебные романы (или вынуждены сообщать о них в отдел кадров).
Что у нас есть, это закон и прокуратура — в этом году наказаны несколько крупных чиновников, которые руководили фирмами и одновременно «осуществляли функции государственного управления» в отношении этих фирм. За полгода уволены в связи с утратой доверия три муниципальных управленца. В судах рассматривается еще 5 исков с требованием об увольнении должностных лиц в связи с утратой доверия. Кроме того, прокуратура пытается изъять имущество, приобретенное чиновниками на неподтвержденные доходы.
Жаль, что закон не подразумевает, кроме битвы бумажек, битвы здравого смысла. Потому что доказать с помощью бумажек, что дорога к единственному дому нужна, оказывается, можно! Здравый смысл здесь сломался напрочь.