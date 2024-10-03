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Сентябрь

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2024
Сентябрь в Перми стал одним из самых теплых за последние почти 70 лет
Средняя месячная температура составила 13 градусов.
3 октября 2024, 06:00
Аномальное тепло продержится в Прикамье до 30 сентября
На севере региона 28 и 29 сентября ожидаются дожди.
27 сентября 2024, 02:54
Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края
Ранее объект забирали на реставрацию.
24 сентября 2024, 09:12
В Прикамье завершился рекордный за 29 лет период сентябрьского тепла
Следующее потепление ожидается на следующей неделе.
20 сентября 2024, 04:46
Пятница 13-е в Прикамье может стать самым теплым днем сентября
Температура воздуха поднимется до +25…+26˚С.
12 сентября 2024, 02:56
Лето продолжается. В сентябре в Перми будет +25 градусов
«Бабье лето» продержится в Прикамье как минимум до 20 сентября.
11 сентября 2024, 08:20
Температура воздуха в Перми 8 сентября побила рекорд 2020 года
Максимальная температура была отмечена в Чайковском.
9 сентября 2024, 07:07
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
В регионе ожидается затяжное «бабье лето».
6 сентября 2024, 06:01
Пермский метеоролог рассказал, когда в регион придет «бабье лето»
6 сентября дневной температурный фон в Прикамье может подняться до +20°C.
6 сентября 2024, 04:35
Бабье лето скоро! Какой будет погода в сентябре в Пермском крае
Первый снег в начале осени вряд ли выпадет.
3 сентября 2024, 03:08
В ночь на 5 сентября в Прикамье ожидаются заморозки
В целом неделя будет сухой и теплой.
2 сентября 2024, 02:51
Пермские турфирмы этой осенью впервые запустят ягодные туры
Первые туры пройдут 7 и 15 сентября.
27 августа 2024, 02:50
МЧС рассказало, какое лето будет в Прикамье в 2024 году
Самым ненастным месяцем лета станет август.
9 апреля 2024, 12:06
​Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в гостиницу в Перми прошел госэкспертизу
Осенью прошлого года проект получил ряд замечаний и был отправлен на доработку.
17 января 2024, 12:19
2023
Аномальное тепло, засуха и температурные рекорды. Каким был сентябрь в Прикамье
Несмотря на длительное тепло, экстремальной погоды не было.
5 октября 2023, 10:15
2011
В Пермском крае отмечена необычная для сентября грозовая активность
С начала месяца в регионе уже в четвертый раз наблюдаются грозы.
13 сентября 2011, 02:46

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