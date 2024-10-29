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Следственные органы

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Октябрь 2024
Сегодня утром Чечню впервые атаковали беспилотники
Под удар попало пустующее здание.
29 октября 2024, 07:57
Июль 2024
Бастрыкин ждет доклада по травмам пермских подростков в экстрим-парке
В выходные в ходе катания травмировались два человека.
9 июля 2024, 11:19
Март 2024
В Пермском крае возбудили дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской
11 марта 2024, 06:27
Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили
По факту инцидента прокуратурой проводится проверка.
7 марта 2024, 09:31
Февраль 2024
В Прикамье сотрудники полиции расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль
Два пассажира автомобиля получили огнестрельные ранения. Полицейские подпали под проверку следствия.
20 февраля 2024, 07:16
В Прикамье количество детских самоубийств осталось на прежнем уровне
За 2023 год в Пермском крае зафиксировано 13 случаев самоубийств среди несовершеннолетних.
19 февраля 2024, 08:51
В Перми управляющий ТСН оставил без света и тепла целую улицу
По словам местных жителей, им предъявляют слишком большие счета за свет.
19 февраля 2024, 05:04
Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве
Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту инцидента в Орджоникидзевском районе Перми.
2 февраля 2024, 08:12
Январь 2024
Александр Бастрыкин поручил провести проверку истории с пассажирами поезда в Прикамье
Пассажиров ссадили с поезда в лесу за несколько километров от станции.
24 января 2024, 13:03
Декабрь 2023
Задержан мужчина, который напал на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке Перми
По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело.
15 декабря 2023, 08:34
По факту взрыва газа в доме многодетной семьи под Пермью возбуждено уголовное дело
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.
14 декабря 2023, 13:41

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