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Жилой дом

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2024
Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре
На пожаре в поселке Уральский погибли четыре человека.
26 сентября 2024, 05:04
В Перми на пожаре в жилом доме был травмирован человек
Площадь пожара составила 5 кв. м.
11 сентября 2024, 05:57
В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов
Под завалами хвостатые провели целые сутки.
23 августа 2024, 11:11
В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»
Власти региона подписали договор о комплексном развитии территории с ООО СЗ «Квартал №137».
25 июля 2024, 05:15
Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске
Доклад об итогах первоначальных следственных мероприятий будет представлен руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным.
2 мая 2024, 04:51
В Прикамье проведут капремонт самого многоподъездного дома региона
Уже определен подрядчик и заключен контракт на работы.
7 марта 2024, 04:25
Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот
По факту инцидента проводится процессуальная проверка.
4 марта 2024, 06:42
В селе Юрла Пермского края потушили пожар в двухквартирном жилом доме
16 февраля 2024, 06:45
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту падения льда и снега с крыши на мужчину
Потерпевший получил различный травмы. О состоянии здоровья мужчины не сообщается.
2 февраля 2024, 11:40
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
У комиссии возникли вопросы касательно архитектурно-градостроительного облика экстерьера здания и его высоты. Проект отправлен на доработку.
31 января 2024, 12:07
В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг
В мэрии говорят, что там идет укрепление лога.
24 января 2024, 12:26
2012
Бывшего начальника ГИБДД Березников расстреляли в собственном доме
ЧП произошло в Усольском районе. Тело Александра Капитанова и его жены были обнаружены после тушения пожара в жилом доме.
21 ноября 2012, 13:09

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