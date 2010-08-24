Судьба Перми-1 по-прежнему не определена

Вчера в здании вокзала Пермь-1 открылась палеонтологическая выставка «Музей пермских древностей». Здание вокзала открыло свои двери для пермяков впервые с 2004 года. В тот же день в газете «Коммерсантъ Прикамье» была опубликована статья «

», в которой сообщалось о готовности Свердловской железной дороги отдать здание вокзала Пермь-1 в собственность Пермского края за 140— 180 млн руб.

попросил заинтересованных лиц прокомментировать ситуацию.

Главный культурный деятель Перми Марат Гельман, первым озвучивший идею передачи закрытого на ремонт здания Перми-1 под музей, сообщил

, что «это все вранье». Серьезные переговоры, по его словам, начнутся после открытия выставки, потому что «до сих пор Чиркунов в переговорах не участвовал». А его позиция — «сделайте выставку, потом начнем серьезно разговаривать». Более того, Гельман отметил, что под палеонтологический музей можно приспособить и другое здание, каковых на примете галериста в настоящее время шесть.

Марат Гельман:

«А что касается хотелок, понятно, что все хотят как можно больше, но мы можем и в Москве поговорить... Коммерческий подход здесь неуместен».

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов подтвердил

слова Гельмана о том, что он не участвовал в переговорах с РЖД о судьбе Перми-1, уточнив, что они велись пока только «на тему выставки». «Что будет дальше, покажет выставка» — уточнил Чиркунов. По его словам, «музей в Перми будет», но его местоположение будет зависеть «от наших с вами ощущений».

Олег Чиркунов:

«Сейчас у нас есть выставка и ключевой вопрос — надо понять насколько она успешна, насколько это интересно пермякам. Задайте им этот вопрос и в зависимости от их реакции мы будем думать о том, что же делать дальше — нужен постоянный музей, нужна выставка в каком-то формате, какого формата этот музей нужен...»

И. о. заместителя начальника Свердловской железной дороги по Пермскому краю Игорь Баринов пояснил

, что железнодорожники сейчас ждут решений «руководителей Пермского края», которые должны сделать выбор — совместный инвестиционный проект или передача здания Перми-1 в обмен на строительство нового здания вокзала. Выставка, по его словам, будет способствовать тому, чтобы к этому вопросу «подошли более конкретно».