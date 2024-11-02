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Задолженность

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2024
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
Пермская компания задолжала работникам коммерческой организации 6 миллионов
18 октября, 15:02
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа, 11:29
Пермский филиал «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей
2 августа, 05:55
В Прикамье редакция газеты «Шахтер» задолжала журналистам 600 тысяч рублей
16 июля, 07:15
Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству
3 июня, 11:06
Мужчина 32 года назад уехал из Перми и все это время у него копилась задолженность
21 марта, 15:44
Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова
19 марта, 07:32
Бывший депутат Заксобрания Пермского края признан банкротом
11 марта, 11:41
У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов
5 марта, 08:58
В Перми управляющий ТСН оставил без света и тепла целую улицу
По словам местных жителей, им предъявляют слишком большие счета за свет.
19 февраля, 05:04
В 2024 году с муниципалитетов Пермского края могут списать 763 миллионов рублей
6 февраля, 12:01
У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках
6 февраля, 07:08
Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей
12 января, 04:58
2023
Только вмешательство приставов заставило пермскую компанию заплатить долг по зарплате
27 декабря 2023, 08:43
В Прикамье задолженность по заработной плате сохраняется в одном муниципалитете
21 декабря 2023, 11:27
2022
Пермская компания уклонилась от уплаты налогов на более чем 2 миллиона рублей
Руководство предприятия скрыло средства, способные погасить задолженность.
29 декабря 2022, 11:32

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