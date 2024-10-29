Мастер-классы

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Октябрь
В Перми 4 ноября пройдет этно-фестиваль
29 октября, 10:55
Август
В Перми в День знаний пройдет осенний фестиваль на городской набережной
30 августа, 07:35
В Перми на городской эспланаде открыли музей шоколада «Конфектория»
30 августа, 07:04
Гости этнофестиваля в Кудымкаре рискуют остаться без крыши над головой
28 августа, 13:03
Июль
В Чердыни построят визит-центр
29 июля, 03:50
Режиссером танцевального фестиваля «Танцуй. Открывай» стал хореограф «Евровидения»
Фестиваль пройдет 27 и 28 июля на городской эспланаде.
25 июля, 05:57
У Белогорского монастыря на фестивале в Прикамье выступит Надежда Кадышева
10 июля, 03:46
Стала известна точная дата открытия первого музея сладостей в Перми
3 июля, 10:57
Июнь
В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA
18 июня, 04:50
Май
В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов
В сквере появится медоносный газон, а также новые многолетние цветущие кустарники и деревья.
25 мая, 13:51
Апрель
В Перми откроется туристическое кафе с иммерсивными ужинами
Убранство заведения содержит в себе декор по мотивам творчества крестьян Прикамья.
18 апреля, 09:12
Декабрь 2023
Приемная Деда Мороза в Перми откроет свои двери 29 декабря на Набережной
28 декабря 2023, 10:43

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