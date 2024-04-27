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Апрель
Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом премиального внедорожника
Стоимость пикапа превышает 15,6 миллионов рублей.
27 апреля, 14:39
В Пермском крае построят ледовый дворец за 282 миллиона рублей
Объект должен появиться до конца 2025 года.
24 апреля, 12:45
Будут шить. Пермские суды закупают нитки на 216 тысяч рублей
6 апреля, 11:05
Март
Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона
Исполнитель работ будет определен 19 апреля.
28 марта, 09:49
Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы
25 марта, 10:31
Рояль за 6 млн для хоровой капеллы мальчиков в Перми поставит компания из Питера
Начальная цена на рояль и доставку составляла почти 11 млн рублей.
19 марта, 07:54
В Перми выбрали компанию, которая построит новое здание отдела полиции за 665 млн
11 марта, 08:15
Февраль
В Перми определился застройщик двух общественных центров
26 февраля, 04:33
В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра
16 февраля, 10:47
Пермские власти выбрали компанию для уничтожения техники Apple
6 февраля, 05:37
Январь
Пермские власти ищут компанию для уничтожения техники Apple и Samsung
Подрядчика для этих работ хотят найти за 6,7 тыс. рублей.
26 января, 06:22
Дизайн проект для визит-центра в Черняевском лесу создаст поставщик копий АК-47
Работы стоимостью почти 5 млн нужно выполнить за четыре дня.
25 января, 12:12
Сентябрь 2023
В Лысьве подрядчик на полгода задержал поставку в больницу рентгенаппарата
13 сентября 2023, 14:53
Стало известно, кто спроектирует и построит поликлинику на Гайве за 555 млн рублей
11 сентября 2023, 16:26
Август 2023
Власти оценили строительство поликлиники на Гайве почти в 600 миллионов рублей
22 августа 2023, 14:42
Июль 2023
Проект для капремонта системы отопления пермского Музея-диорамы будет стоить 4 млн
Учреждение было закрыто некоторое время из-за проблем с отоплением.
26 июля 2023, 06:03

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