Новый закон позволит изымать дачные участки у владельцев. Как обезопасить землю?

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В России приняли закон о наказании собственников за использование земли по назначению вплоть до изъятия. Что изменилось и как бороться за землю? Издание «Новые Известия» узнало у юристов как действовать, чтобы не лишиться собственности.
Август в России — это время не самых приятных новостей. 8 августа 2024 года подписали закон, который обязывает собственников участков в населенных пунктах, а также садов и огородов вне зависимости от принадлежности к определенной категории земель, использовать их по назначению.
Что же это означает? Во-первых, участки разрешается использовать не более трех лет, а также можно заниматься только определенной деятельностью. Если вы купили участок для отдыха и огорода, то заниматься другими вещами, например, открыть автосервис или мастерскую у себя в гараже запрещается.
Новый закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Сейчас не так много времени, чтобы привести дела в порядок. Росреестр уже установил критерии для определения заброшенного и неиспользуемого участка.
В первую очередь, некоторым людям важно понимать всю ответственность за свое бездействие на дачном участке в течение трех лет.
По словам основателя юридического и налогового консалтинга ГК «РосКо» Алены Талаш, в случае простоя дачного участка его владельцам грозит административный штраф по статье 8.8 КоАП РФ. Все штрафы для садов и огородов прописаны в части 3 этой статьи.
Так, если кадастровая стоимость участка определена, тогда штрафы будут следующими. Физлица заплатят 1-1,5% от кадастровой стоимости, то есть, не менее 20 тыс. рублей, должностные лица получат штраф в 1,5-2% от кадастровой стоимости, но не менее 50 тыс. рублей, а вот юрлица получат 3-5% от кадастровой стоимости, но не менее 400 тыс. рублей.
В ином случае, если кадастровая стоимость участка не определена, то физлица получат штраф от 20 до 50 тыс. рублей, должностные от 50 до 100 тыс.рублей, а вот юрлица уже отделаются более крупным штрафом в размере от 400 до 700 тыс. рублей.
Как понять, что твой участок попадает в эту категорию «неиспользованных»? Ведь если мы не стрижем газон и любим растительность на собственной территории, да и приезжаем туда раз в месяц, а на территории есть только мангал и гамак, будет ли это поводом для штрафа?
На это большое влияние окажет само значение земли. Узнать это возможно из выписки ЕГРН на портале «Госуслуг». Исходя из ее данных, земля предназначенная под ИЖС будет признана заброшенной, если в течение 2 лет не был заложен фундамент или иные части здания, либо если в течение 5 лет не был зарегистрирован дом, права на которых были зарегистрированы в Росреестре.
Другая категория земель, это земля специально предназначенная под садовые участки. В этом случае она может считаться заброшенной, если строение на ней разрушено и не ремонтируется в течение 5 лет, если участок захламлен либо загрязнен более, чем на 50%. Также основанием будет считаться наличие сорняков высотой более 1 м, либо деревьев и растений, которые не вписываются в элементы благоустройства. Еще одной причиной послужит неиспользование участка под разведение сельскохозяйственных культур.
Третьей категорией земель будет считаться та, которая предназначена под огороды. Тут ситуация схожа с предыдущей, поскольку огород будет признан заброшенным в случае захламления более 50% территории, наличия метровых сорняков, деревьев и растений, не вписывающихся в общий ландшафт. А также, если владелец не выращивал сельскохозяйственные культуры.
Однако ловить панику не стоит, поскольку если хотя бы один из факторов не будет учтен, то признать участок заброшенным не смогут. В этом случае очень важно, чтобы сходились все условия.
Учредитель юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров дополняет, что власти могут законодательно изъять участок, поскольку юридически это закреплено в Гражданском кодексе РФ в статьях 284-286.
Согласно статьям, землю могут изъять на законных основаниях, в случае, если она признана как ИЖС и не используется (ст. 284 ГК РФ), либо ее используют с нарушением законов РФ без привязки к конкретной территории (ст. 285 ГК РФ).
Важно запомнить, что есть определенный список действий, которые нельзя совершать, чтобы не попасть под действие статьи 285 ГК РФ, поясняет Алена Талаш.
В первую очередь, владельцы участков должны следить за ними, чтобы сады не заросли сорняками, об этом свидетельствует статья 42 главы VI Земельного кодекса РФ. На частных землях нельзя заниматься бизнесом, либо устраивать мастерские в СНТ. Да и сажать любые растения также не является выходом из ситуации. В том числе это связано с тем, что многие огородники просто не знакомы со списком растений, которые содержат наркотические вещества. Все они утверждены Постановлением Правительства № 934 от 27 ноября 2010 года. А признаки нецелевого использования участков указаны в Постановлении Правительства РФ № 1482 от 18 сентября 2020 года. В их числе — возведение самовольных построек, загрязнение химией и отходами I и II классов.
В том числе, следует помнить и об самовольных постройках, которые не зарегистрированы на территории. Если у вас на участке есть незарегистрированный дом, то следует воспользоваться дачной амнистией и встать на учет в Росреестре. В этом случае вы будете платить налог на недвижимость, иначе последствия могут быть намного хуже.
Теперь любые нарушения смогут определять даже соседи, которым не понравился ваш участок. Будь то высокие сорняки, либо неухоженность — все будет иметь значение и послужит причиной для жалоб и претензий, а также для раздора конфликтов.
В этом случае владельцы заброшенных участков могут быть просто наказаны собственными соседями.
Административные дела на владельцев заброшенных участков могут возбудить как в прокуратуре, так и в Росреестре. А подать жалобу сможет любое заинтересованное лицо. Да и любые другие нарушения в виде неиспользования участка теперь смогут определять госорганы и муниципалитеты.
Также Алена Талаш уточняет, что госорганы вправе самостоятельно контролировать состояние земель.
Росреестр в свою очередь использует современные методы проверки земли, в том числе и беспилотники. Конечно, практика в регионах значительно различается, за некоторыми участками никто не следит.
Поэтому объем работы будет большим, как сообщает Росреестр в России насчитывают порядка 12,5 млн садов и около 540 тыс. огородов. Из них около 15% заброшены. Теперь в реестре находится около 2 млн участков, которые хотят вернуть в оборот.
Важно понимать, что просто так взять и забрать землю в России никто не может, все это нарушает право частной собственности. Юрий Александров отмечает, что первый этап подразумевает отчуждение участка:
— Решение об изъятии примет уполномоченный муниципальный или госорган благодаря основанию проверки. Далее уполномоченный орган предупредит гражданина об изъятии участка, который может не согласиться с таким решением. Однако в случае подтверждения согласия, участок выставляют на публичные торги, а его владельцу выплачивают всю выручку. Если же гражданин не соглашается, то участок изымет уже суд, который выплатит компенсацию собственнику.
Поэтому формально любой собственник участка должен получить за него компенсацию, однако Алена Талаш поясняет, что в таком случае большую выплату вам не сделают:
— Если собственник участка неоднократно грубо нарушает его использование, то и компенсации ждать не стоит. В таком случае из выкупной цены будут удержаны расходы на восстановление участка, а также придется оплатить штрафы.
Поэтому наилучшим решением в таком случае будет просто продажа бесхозного участка, пока за ним не пришли госорганы. Однако в случае, если вы не хотите расстаться с землей, есть несколько лайфхаков.
Юрий Александров отмечает, что если собственник не может самостоятельно исправить ошибки, то он просто может передарить участок родственникам. Таким образом появляется новый собственник и срок неиспользования фактически обнуляется.
В случае, если дело и дошло до суда, то избежать изъятия возможно. Как отмечают эксперты, достаточно будет просто скосить сорняки:
— Если суды рассматривают дела об изъятии участков, то в первую очередь смотрят на устранение нарушений. Тем самым, если суд еще не объявит решения и гражданин построит на участке дом, либо уберет все сорняки, то иск признают недействительным.
Поэтому выйти из этой ситуации безболезненно для себя и своей земли возможно, но и нервы вам могут потрепать знатно. В особенности, если земля расположена на территории дорогих СНТ, а также коттеджных поселков. Поскольку приобрести земельный участок по кадастровой цене, а не по рыночной, будет очень заманчивым предложением.