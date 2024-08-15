Новый закон позволит изымать дачные участки у владельцев. Как обезопасить землю?

В первую очередь, владельцы участков должны следить за ними, чтобы сады не заросли сорняками, об этом свидетельствует статья 42 главы VI Земельного кодекса РФ. На частных землях нельзя заниматься бизнесом, либо устраивать мастерские в СНТ. Да и сажать любые растения также не является выходом из ситуации. В том числе это связано с тем, что многие огородники просто не знакомы со списком растений, которые содержат наркотические вещества. Все они утверждены Постановлением Правительства № 934 от 27 ноября 2010 года. А признаки нецелевого использования участков указаны в Постановлении Правительства РФ № 1482 от 18 сентября 2020 года. В их числе — возведение самовольных построек, загрязнение химией и отходами I и II классов.