В Екатеринбурге откроется проект «Пермское посольство»

В пресс-службе галереи сообщают, что благодаря сотрудничеству Пермской галереи и ЕМИИ в выставочном центре «Эрмитаж-Урал» появился зал Якоба Йорданса и художников фламандской школы. Это было своеобразным предисловием к проекту, сейчас он откроется в полную силу. «Пермское посольство» пробудет в Екатеринбурге весь 2024 год, до того, как откроется экспозиция в новом здании галереи на заводе Шпагина.