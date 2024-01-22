В Екатеринбурге откроется проект «Пермское посольство»

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В среду, 24 января, в Екатеринбурге стартует грандиозный проект Пермской художественной галереи и Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) «Пермское посольство». Жители и гости города смогут увидеть знаковые произведения искусства из собрания Пермской галереи.
Идея проекта «Пермское посольство» возникла в связи с подготовкой Пермской галереи к переезду в новое здание на территории завода Шпагина. Сейчас его достраивают. Пока часть экспонатов находится во временном хранилище — корпусе телефонного завода «Телта», другая их часть «работает» на имидж галереи, Перми и Пермского края в Екатеринбурге.
Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:
— Мы уверены в том, что коллеги не просто сохранят предметы из нашей коллекции, но и через эти экспонаты будут вести диалог со своими посетителями и будущими посетителями новой галереи.
В пресс-службе галереи сообщают, что благодаря сотрудничеству Пермской галереи и ЕМИИ в выставочном центре «Эрмитаж-Урал» появился зал Якоба Йорданса и художников фламандской школы. Это было своеобразным предисловием к проекту, сейчас он откроется в полную силу. «Пермское посольство» пробудет в Екатеринбурге весь 2024 год, до того, как откроется экспозиция в новом здании галереи на заводе Шпагина.
В двух зданиях ЕМИИ покажут 50 работ из Пермской галереи. В главном здании на Воеводина, 5 картины дополнят экспозицию «Русское искусство XVIII — начала ХХ века» — работы Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других художников. В их числе будут представлены и наиболее знаменитые полотна пермских художников: «Римские бани» Федора Бронникова, «На дворе гостиницы в Риме» и «Две римлянки с бубном и флейтой» братьев Сведомских.
В центре «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11 в экспозиции «Зарубежное искусство XV — начала ХХ века» из собрания Пермской галереи представлены произведения живописцев Италии, Фландрии, Франции и Голландии XV–XIX веков, таких как Джузеппе Кьяри, Якоб Йорданс и другие.