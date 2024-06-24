Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты

Активный холодный фронт с большими различиями температур прошел через центральные регионы Европейской России. Например, в Москве температура упала на 12 градусов за два часа прохождения фронта, сопровождаясь интенсивными осадками. В отдельных регионах за несколько часов выпало значительно больше половины месячной нормы осадков. Кроме того, этот атмосферный фронт передвигался с высокой скоростью, что спровоцировало появление гроз, проливных дождей, порывистых ветров и даже смерчей в некоторых районах, рассказал ведущий эксперт из центра «Фобос» Михаил Леус.