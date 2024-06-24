Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Во время последнего ливня в Московской области было замечено несколько торнадо, которые привели к гибели двух человек пишут. Ученые предвещают, что подобные явления, необычные для Восточно-Европейской равнины, будут становиться все более распространенными из-за глобального потепления. Подробнее с проблемой разобрались журналисты «Новых известий».
Для Москвы и Центральной части России ливни и сильный ветер до 25 м/с, разрушающий старые деревья и срывающего крыши домов, стали уже обыденным явлением. Что же произошло?
Активный холодный фронт с большими различиями температур прошел через центральные регионы Европейской России. Например, в Москве температура упала на 12 градусов за два часа прохождения фронта, сопровождаясь интенсивными осадками. В отдельных регионах за несколько часов выпало значительно больше половины месячной нормы осадков. Кроме того, этот атмосферный фронт передвигался с высокой скоростью, что спровоцировало появление гроз, проливных дождей, порывистых ветров и даже смерчей в некоторых районах, рассказал ведущий эксперт из центра «Фобос» Михаил Леус.
Жители города Дмитров Московской области стали также свидетелями смерча. У девушки за кадром он вызвал ассоциации с жизнью в Канзасе. Подобные случаи наблюдались и в других районах Подмосковья. Природное явление чаще всего формируются на холодных атмосферных фронтах со значительными температурными контрастами и высокой влажностью.
Слово «смерч» можно поставить в кавычки, поскольку ни одна метеостанция не зафиксировала его присутствие в регионе. Информация о смерчах основывается на очевидцах, фото и видеозаписях. Процесс образования смерча — это спиралеобразное движение воздушных масс с высокой скоростью вокруг центра, который перемещается в направлении воздушного потока.
В России начинают появляться «охотники за смерчами», подобно тем, кого мы видели в голливудском фильме, говорит Александр Чернокульский из Института физики атмосферы РАН. Они оборудуют специальные автомобили и выезжают на потенциальные места возникновения вихрей.
Физики указывают на необходимость четырех условий для формирования смерча: теплый влажный воздух в нижних слоях атмосферы, перепады скорости ветра на разных высотах, начальный подъем и поднятие теплого воздуха вверх. Не каждое сочетание этих условий приводит к формированию смерча — иногда образуется лишь шквальный ветер или град.
Однако за последние 65 лет наблюдается увеличение частоты возникновения смерчей, особенно на юге Западной Сибири и в некоторых районах Северо-Запада.
К примеру, 9 июня 1984 года торнадо прошел через город Иваново, унесший жизни от 69 до более чем 400 человек. Власти неохотно делились информацией, поэтому точные данные до сих пор неизвестны. Через девять лет аналогичный смерч прошел по Новгородской области, но крупные города избежали его касания, что предотвратило большее количество жертв и разрушений.
Михаил Леус отмечает, что физико-географические особенности местности играют большую роль в формировании ветра внутри смерча. Так, из-за равнинной местности в России последствия и частота торнадо не будут такими сильными, как в США.
— На территории США аллея торнадо ограничена с двух сторон горными системами — с одной стороны — Скалистые горы, с другой — Аппалачи. Там воздушные потоки, спускаясь с одних гор, ещё усиливаются. Эта особенность увеличивает и скорость барических образований, и температурные контрасты. У нас — равнина, поэтому таких последствий и такой частоты, как в США у нас не будет, — говорит Леус.
Более того, есть предположения, противоречащие образованию смерчей. Михаил Леус отмечает, что хоть климат и меняется, никто не может точно предсказать направление этих изменений. Следует учитывать, что климат сместится в противоположном направлении, вследствие чего количество подобных явлений будет не увеличиваться, а уменьшаться.