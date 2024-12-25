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Московская область

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2024
Пермяка задержали при попытке взорвать машину конструктора из Москвы
25 декабря 2024, 08:12
В Перми откроется передвижная выставка об императрице Марии Александровне
Памятник в честь императрицы открылся в субботу в Подмосковье.
22 сентября 2024, 06:35
Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту
Поручение наложить арест на имущество должника поступило от подмосковных приставов.
31 июля 2024, 07:48
Как выбрать «правильный» мед? Отвечает пчеловод и эксперт пермского университета
14 июля 2024, 11:04
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
Одним из факторов учащения природного явления глобальное потепление.
24 июня 2024, 11:44
В Перми площадь трети «однушек» оказалась меньше нормативов
Снижение доступности ипотеки способствует повышению интереса населения к квартирам-студиям.
21 мая 2024, 06:25
Экс-начальник УКС Прикамья Дмитрий Левинский отправился на СВО
Ранее Левинского приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 14,8 млн. рублей.
19 апреля 2024, 11:11
В Перми начало дешеветь вторичное жилье
Стоимость одного квадратного метра в апреле текущего года сложилась в 103,5 тыс. рублей.
15 апреля 2024, 08:26
Минздрав Подмосковья выложил список погибших в ходе стрельбы в «Крокусе»
По официальным данным Следкома РФ, погибли 93 человека.
23 марта 2024, 08:51
МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»
По информации губеренатора Московской области, в больницах региона после инцидента находятся пять детей.
23 марта 2024, 08:27
Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек
Во время теракта погибло трое детей.
23 марта 2024, 06:00
Спортсмен из Перми завоевал путевку на первенство мира по тхэквондо
В 2023 году тхэквондист занял первое место на первенстве Европы среди юношей в ростовой категории до 164 см.
18 марта 2024, 06:08
В ЦУМе Перми откроется фитнес-клуб федеральной сети
Компания объявила о наборе сотрудников.
13 марта 2024, 06:48
Пермякам опять приходят фейковые сообщения от имени Дмитрия Махонина
В одной из переписок идет речь о генерал-полковнике УФСБ по Москве и Московской области.
4 марта 2024, 11:31
Директора фирмы в Прикамье осудили за хищение более 9 млн рублей с госконтрактов
Мужчину признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
28 февраля 2024, 09:18
Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми
Компания пока не стала комментировать свою причастность к освоению участка.
21 февраля 2024, 10:47
Пермские паралимпийцы завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука
Пермскую команду представили Павел Махнутин и Максим Полуянов. Тренер призеров — Олег Внутских.
14 января 2024, 14:51
2011
Любительская рыбалка в России останется бесплатной
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение этого права граждан.
7 апреля 2011, 12:05

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