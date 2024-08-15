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Бензин цена

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Август
В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек
15 августа, 06:18
Май
Цены на бензин в Пермском крае растут седьмую неделю подряд. Данные Росстата
7 мая, 04:05
Апрель
Как изменились цены на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата
25 апреля, 04:52
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
18 апреля, 05:00
Цены на бензин в Пермском крае растут четвертую неделю подряд
11 апреля, 12:21
Цены на бензин в Пермском крае растут третью неделю подряд
4 апреля, 05:26
Как атаки украинских дронов повлияют на цены на бензин и дизель в России
3 апреля, 07:34
Март
Что случилось с ценами на бензин в Прикамье за неделю? Отвечают специалисты Росстата
29 марта, 07:36
Специалисты Росстата рассказали, что произошло с ценами на бензин в Пермском крае
Стоимость топлива незначительно снизилась, но цены на бензин в Прикамье все еще самые высокие в ПФО.
21 марта, 07:42
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Стоимость топлива в регионе остается самой высокой в ПФО.
14 марта, 04:55
Что произошло с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата
Стоимость топлива остается самой высокой в ПФО.
7 марта, 06:05
Февраль
Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд
29 февраля, 04:53
Пермяки на среднюю зарплату могут купить 1020 литров бензина АИ-92 в месяц
26 февраля, 07:41
Январь
Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?
22 января, 05:40

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