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Муниципалитет

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Ноябрь
В Прикамье простятся в погибшим на СВО Максимом Жаковым
11 ноября, 12:05
Октябрь
Спецпроект
«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать
В Челябинске на прошлой неделе прошел цыганский погром. Как живут ромы в Перми?
Сентябрь
Только три городских округа может остаться в Пермском крае
30 сентября, 07:39
Август
Остались жена и сын. В ходе СВО погиб 35-летний уроженец Чусовского округа
20 августа, 03:28
Июль
Замглавы Добрянского округа по ЖКХ назначен директор казначейства Алексей Симонов
8 июля, 03:26
Июнь
В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников
23 июня, 07:32
Май
В ходе СВО погиб уроженец Оханского округа Алексей Суханов
24 мая, 03:34
В ходе СВО погиб мобилизованный отец трех детей из Добрянки Александр Катаев
23 мая, 08:58
В пермской «пирамиде» на улице Крисанова закрылся магазин с морепродуктами
23 мая, 05:50
Жители Чусового обсуждают решение мэра продлить отопительный сезон при + 20° на улице
20 мая, 11:18
Пермское УФАС возбудило дело в отношении теплоснабжающей компании в Краснокамске
15 мая, 10:46
Март
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
28 марта, 09:24
Мэрия Перми намерена взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей
Ранее власти Перми через суд расторгли договор аренды торгового центра с ООО «Кама-Урал».
25 марта, 04:50
Январь
Эксперт по ЖКХ предложил оставить россиян без собственных квартир
23 января, 11:28

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