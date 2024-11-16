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Пожарная техника

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Ноябрь
На территории промышленного порта «Усолка» в Соликамске горели пиломатериалы
16 ноября, 17:45
Октябрь
На пожаре в Очерском округе Прикамья погиб человек
2 октября, 06:49
Сентябрь
В Перми на пожаре пострадал мужчина
30 сентября, 04:49
Дмитрий Махонин передал новые автомобили лесопожарным подразделениям Прикамья
19 сентября, 12:52
Июль
На пожаре в Нытве ребенок получил ожоги
25 июля, 06:11
Фото. В Перми из-за зажженной свечи сгорела квартира
16 июля, 08:33
Июнь
Фото. В Чайковском горит магазин автозапчастей
13 июня, 05:29
Пермяку удалось спастись, выпрыгнув из окна горящего дома
10 июня, 06:40
В Пермском округе временно закроют железнодорожный переезд
5 июня, 03:38
Май
Прокуратура Краснокамска начала проверку по пожару, где погибли взрослые и ребенок
28 мая, 04:47
К тушению крупного лесного пожара в Пермском крае был привлечен пожарный поезд
27 мая, 04:14
Апрель
Фото. В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»
30 апреля, 08:04
На пожаре в деревянном доме в Кизеле погиб мужчина
15 апреля, 07:16
Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание
Во время инцидента никто не пострадал.
6 апреля, 09:06

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