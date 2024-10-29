Телеграм-канал

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Октябрь 2024
Сегодня утром Чечню впервые атаковали беспилотники
Под удар попало пустующее здание.
29 октября 2024, 07:57
Август 2024
Актер и комик Дмитрий Журавлев восхитился красотой Добрянки
Свою цель визита он пока не раскрыл.
21 августа 2024, 11:49
В Пермском крае докторам наук увеличат выплаты до 30 тысяч рублей
Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Заксобрания Пермского края.
21 августа 2024, 09:32
Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября
Изготовлением причала займется Пермская судоверфь.
9 августа 2024, 03:16
Июль 2024
В интернете распространилось видео драки школьников в пермском экстрим-парке
По данному факту проводится проверка сотрудниками полиции.
30 июля 2024, 09:46
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
В случае пожара бригады МЧС вряд ли смогут проехать в поселок.
10 июля 2024, 10:49
Июнь 2024
Видео. В Прикамье две фуры вылетели с трассы и сбили столб
О пострадавших не сообщается.
28 июня 2024, 10:10
В Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося
Животное было не в силах самостоятельно встать с проезжей части.
15 июня 2024, 06:02
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части
По данному факту проводится проверка.
5 июня 2024, 07:54
С 10 июня в Перми запустят автобус для подвоза жителей к станции Язовой
Проезд для пассажиров электрички будет бесплатный.
3 июня 2024, 09:31
Апрель 2024
В Индустриальном районе Перми во время движения загорелся грузовик
В ходе инцидента никто не пострадал.
9 апреля 2024, 08:21
В Прикамье ночью 6 апреля автомобиль» Хендай Солярис» насмерть сбил пешехода
По факту инцидента проводится проверка.
6 апреля 2024, 11:51
Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание
Во время инцидента никто не пострадал.
6 апреля 2024, 09:06
Март 2024
В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста
Количество погибших во время стрельбы увеличилось до 133 человек.
23 марта 2024, 17:22
«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте
К моменту преступления он получил 50% обещанной суммы.
23 марта 2024, 10:50
МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»
По информации губеренатора Московской области, в больницах региона после инцидента находятся пять детей.
23 марта 2024, 08:27
Видео. Чусовская прокуратура начала проверку по факту падения снега с крыши на женщину
Инцидент произошел 21 марта.
22 марта 2024, 09:16
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта 2024, 12:51
«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда
19 марта 2024, 08:02
Февраль 2024
Видео. В Кировском районе Перми легковушка снесла столб с дорожным знаком
Инцидент произошел на улице Липатова.
25 февраля 2024, 06:31

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