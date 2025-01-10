Кино, сцены, две потери. Подводим итоги культурной жизни Перми в 2024 году

В 2024 году Пермь выдохнула после юбилейного года, от которого остались не только потраченные нервы и цифры отчетов, но и приятные впечатления и прибранный, украшенный город. Конечно, не без нюансов, но центр столицы Прикамья даже спустя год после 300-летия выглядит отлично. И в таком нарядном виде Пермь примет статус молодежной столицы России, разделив его с Омском. Может, в связи с этим город сделают еще краше? Например, наконец что-то сделают с пробками, которые возникают на дорогах чуть ли не каждый вечер.