Кино, сцены, две потери. Подводим итоги культурной жизни Перми в 2024 году

Posted 10 января, 02:00
Published 10 января, 02:00
Modified 10 января, 02:00
Updated 10 января, 02:00
В 2024 году Пермь выдохнула после юбилейного года, от которого остались не только потраченные нервы и цифры отчетов, но и приятные впечатления и прибранный, украшенный город. Конечно, не без нюансов, но центр столицы Прикамья даже спустя год после 300-летия выглядит отлично. И в таком нарядном виде Пермь примет статус молодежной столицы России, разделив его с Омском. Может, в связи с этим город сделают еще краше? Например, наконец что-то сделают с пробками, которые возникают на дорогах чуть ли не каждый вечер.
В последние годы, благодаря замечательной природе и не менее замечательной системе налоговых вычетов, в Прикамье снимают множество фильмов и сериалов. Хотя мало где Пермь названа своим именем. Но в 2024 году в большой прокат вышли сразу три фильма, и принципиально важно, что их сюжет разворачивается именно в нашем городе. Потешная «Культурная комедия» (12+), сделанная бывшими пермскими КВНщиками, явно снималась к празднованию 300-летия города. Трогательную «Фрау» (18+) написала и поставила пермячка Любовь Мульменко. Фильм «Втроём» (18+) — милую историю про путешествие чиновницы минкульта по Пермскому краю написала бывшая чиновница минкульта Пермского края. Значит, наш регион уверенно закрепляется на кинокарте страны. Правда, пока за счет уехавших земляков.
Еще одно важное событие года, связанное с кино, — полный переезд «Пермской синематеки» в кинотеатр «Кристалл». Да, он официально случился в конце 2023-го, но в полной мере киноцентр заработал в 2024-м. Главной проверкой на прочность стало проведение «Флаэртины» — то, как большой фестиваль сможет развернуться в этих огромных залах бывшего мультиплекса. И это вышло очень хорошо. Смотреть отличное документальное кино в больших залах, в каждом из которых мест, кажется, больше, чем было во всех помещениях киноцентра «Премьер» вместе взятых, невероятное удовольствие.
Интересно, что 2024 год начался и закончился вводом новых сцен и пространств пермских театров. В январе открылась малая сцена Театра юного зрителя и общественное пространство ИльТЮЗион при нем. А в декабре Театр-Театр отрыл Театр-Тятрик — отдельное пространство для интерактивных и детских спектаклей.
Отрадно, что городские театры расширяются. Правда, про новую сцену для оперного, которому такое расширение жизненно необходимо, ничего не слышно уже давно.
Что касается успехов и достижений, то тут у театров тоже всё было хорошо. Выходили интересные премьеры, спектакли участвовали в различных конкурсах и фестивалях. Постановки из Перми даже снова попали на «Золотую маску». Проблем с участием в «Золотой маске» можно было ждать в связи с тем, что в этом году главная театральная премия страны радикально изменилась. И не в лучшую сторону, ведь сбылись самые худшие опасения насчет ее участи, которые мы озвучивали еще летом 2023-го.
На деле всё оказалось еще хуже: больше нет индивидуальных номинаций, и премию может получить только спектакль. Артисты, режиссеры, художники, композиторы и прочие люди, создающие спектакли, теперь не смогут получить «Золотую маску». По слухам и предположениям, это сделано, чтобы больше никто не мог совершить демарш и публично отказаться от премии, как это сделал композитор Дмитрий Курляндский, которому дали «маску» за работу над спектаклем Театра-Театра «Катерина Измайлова» (18+) (на обновленном сайте премии информация о его награждении удалена).
Но, тем не менее, в уже обновленной «Золотой маске» пермские театры представлены щедро, причем как участники и как соискатели (это новые формы участия в фестивале и премии). В списках спектакли не только постоянных гостей премии вроде Театра-Театра и оперного, но и театра кукол, и постановки коллективов из городов края — Лысьвы, Губахи, Кудымкара, Березников. Но откровенно скоропалительные, грубые и не очень понятные шаги по изменению «Золотой маски» явно уронили авторитет и престиж некогда главной театральной премии страны. И очень сильно уронили. Отчего возникает вопрос: а нужна ли сейчас театрам именно такая «Золотая маска»?
Летом 2024 года были снесены «Пермские ворота» Николая Полисского. В декабре, после череды скандалов и обысков, покинула свой пост директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Символично, что два таких события пришлись на один год. Такое совпадение словно окончательно поводит черту под остатками проекта Пермской культурной революции. О том, почему «Пермские ворота» вызывали эмоции от любви до ненависти, мы писали, когда еще делал свою работу экскаватор-реставратор. Но если вкратце, вывод был такой: как бы вы ни относились к «табуретке», она, безусловно, была достопримечательностью, важной для жизни нашего города.
Так же и с Наилей Аллахвердиевой. Кому-то может нравиться современное искусство, кто-то может его истово ненавидеть, но отрицать то, что бывший директор PERMM многое сделала для нашего города, просто невозможно. Приняв музей после сворачивания культурной революции, Наиля Аллахвердиева перевела его на работу с местными художниками, местным контекстом, смыслами и территорией. И это была очень важная и нужная работа. Чего стоят только выставки, посвященные столетию классического университета или исследованию пермской популярной музыки!
Из музея современного искусства вышла кураторская группа «Край» — коллектив наставников и художников, всецело нацеленный на работу с локальными контекстами и детьми. Под конец года в Пермской арт-резиденции «Край» открыл пространство для творческой работы с детьми и молодыми взрослыми «Тут».
Уход Аллахвердиевой, как и снос «Пермских ворот», — безусловные потери для города. Теперь от культурной революции остались только яблоко у «горьковки», скарабей у Перми II, возлюбленное всеми «Счастье не за горами», ну, и сам музей современного искусства. Судьба которого тоже вызывает опасения. Правда, на встрече с редакторами пермских СМИ губернатор Дмитрий Махонин заявил, что PERMM обязательно сохранят и найдут достойного руководителя. Хочется верить. Ведь единственное, что остается в таких ситуациях, это верить в лучшее.