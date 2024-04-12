Загадочная смерть студента и половодье. Главные новости недели в Пермском крае

На этой неделе завершились поиски 19-летнего студента из Перми, который пропал в ночь со 2 на 3 апреля. Парень исчез после встречи с однокурсниками. По записям с камер удалось узнать, что пермяк сел на автобус, который ехал в сторону его дома.