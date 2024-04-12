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Загадочная смерть студента и половодье. Главные новости недели в Пермском крае

Загадочная смерть студента и половодье. Главные новости недели в Пермском крае

12 апреля 2024, 11:00
Фото: 1MI
Коротко рассказываем о пяти новостях, которыми запомнились последние несколько дней.

Погиб молодой пермяк

На этой неделе завершились поиски 19-летнего студента из Перми, который пропал в ночь со 2 на 3 апреля. Парень исчез после встречи с однокурсниками. По записям с камер удалось узнать, что пермяк сел на автобус, который ехал в сторону его дома.

Тело студента нашли возле остановки «Улица Докучаева» — его обнаружил сторож, который работает в одной из организаций, находящихся рядом. В обстоятельствах смерти пермяка разбираются следователи.

Оренбуржье топит, грозит ли такое Прикамью?

Вторую неделю подряд топит Оренбуржье. Сначала вода затопила Орск, а затем добралась до столицы области — вода уже затопила некоторые районы Оренбурга. Руководитель ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал, что Пермскому краю не грозит подобное.

Всему причиной рекордная засуха, которая была в 2023 году — половодье ожидается очень низким. Единственной причиной для паводка в регионе могут стать сильные дожди в апреле, но это является редкостью для региона.

Позже в краевом МЧС представили три сценария развития половодья в регионе. По наихудшему сценарию подтопления возможны в 12 муниципальных образованиях. Определит актуальный сценарий погода, которая установится в апреле и мае.

МЧС дали прогноз на лето в Пермском крае

В краевом МЧС рассказали, какой погоды ждать в Пермском крае летом 2024 года. Начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС Прикамья Наталья Макарова пояснила, июнь будет теплее, чем в 2023 году, июль — аномально жарким, август — теплым.

Количество осадков в первые два месяца будет в норме, а вот в августе ожидается много дождей.

Прощания с погибшими на СВО

Власти продолжают сообщать о жителях Пермского края, погибших в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. Чиновники из Краснокамского округа рассказали о гибели рядового Георгия Белянкина, которого посмертно наградили орденом Мужества.

Мужчина был убит еще в ноябре прошлого года. Его тело не сразу смогли вынести с поля боя, так как место, где он лежал, находилось под обстрелом. Военные отходили с этого участка.

Гибнут и военные из Перми, однако о них власти краевой столицы не рассказывают. Информацию о них удается узнавать с трудом. Родственник участника СВО рассказал, что на спецоперации погиб 50-летний пермяк Андрей Ещенко. С ним простились в краевой столице на этой неделе.

Будет ли мобилизация в России в мае?

В России продолжают ходить слухи об очередной волне мобилизации. Сначала о мобилизации в РФ заявил президент Украины Владимир Зеленский, а затем российский военкор Владимир Романов.

Оба заявления комментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что мобилизации в России не будет — это пройденный этап. Сейчас система комплектования ВС РФ обеспечивает выполнение всех задач в рамках спецоперации.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена осенью 2022 года — заранее о ней власти не говорили. Указ о частичной мобилизации все еще действует — призванные военные продолжают находиться в зоне СВО.

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