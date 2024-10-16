Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%

Posted 16 октября, 12:24
Published 16 октября, 12:24
Modified 16 октября, 12:26
Updated 16 октября, 12:26
В Госдуме на рассмотрении находится стратегия экономического развития до 2027 года. В результате повышения налогов государство начинает пошагово увеличивать стоимость природного газа для граждан. Цена на газ удваивается каждые два года с начала спецоперации, пишут «Новые известия».
Правительство внесло в Госдуму прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года. Эти планы подготовили почву для ожиданий среди россиян. В числе сюрпризов резкое увеличении тарифов на ЖКХ. Цены на холодную и горячую воду, электричество и газ поднимутся на 11,3%. Тариф на газ увеличится на 10,3% с июля 2025 года.
Под обсуждениями относительно «самых низких» тарифов в Европе власти увеличили плату за газ для населения на 34% с 2022 года. Такое повышение не наблюдалось за последние 10 лет. До начала СВО цены на газ также росли, но не с такой скоростью.
После введения санкций в связи с событиями на Крымском полуострове «Газпром» добился увеличения цен на 7,5% в 2015 и 2016 годах. В последующем аппетиты на повышение значительно снизились, даже при пандемии и остановке экономики во многих странах мира. В 2019 году власти России подняли тарифы на газ всего на 1,4%, и даже в условиях пандемии в 2020 и 2021 годах рост цен не превысил 3%.
Прогноз на 2025 год в прошлом году оказался не столь уж плохим: власти установили плановое повышение тарифов на газ на 8,2%. Однако что произошло за последующий год, что удвоило этот рост, заставляя россиян платить более чем на 10%?
По словам Сергея Кауфмана, старшего аналитика ФГ «Финам», «Газпром» стремится к тому, чтобы компенсировать часть доходов, полученных от экспорта, внутри страны. Именно этот фактор послужил основной причиной повышения тарифов. Ранее индексация тарифов стабильно шла по схеме «инфляция минус», то есть оставалась ниже уровня инфляции.
Оказалось, что власти не только не учли ожидаемого значительного увеличения инфляции, но и не приняли в расчет расходы, необходимые для осуществления стратегии «поворота на Восток» и превращения социальной газификации в прибыльное направление для компании «Газпром».
Экспорт газа стал для «Газпрома» не столь выгодным, как ожидалось, ввиду новых требований российских властей о рублевой оплате за поставки в Европу. Это решение привело к серьезным финансовым потерям для компании. Возникающие трудности вызваны отказом Германии и других стран от оплаты в рублях, это существенно снизило выручку с европейского рынка. Срыв проектов «Северный поток» также ознаменовал конец более чем 60-летнего периода успешного энергетического сотрудничества, начатого еще при Вилли Брандте в начале 70-х годов.
«Газпром» пытается компенсировать убытки за счет повышения тарифов, но это может привести к ускорению инфляции. Учитывая, что государство является основным акционером компании, оно сталкивается с необходимостью регулирования тарифов как для населения, так и для сдерживания инфляции.
Повышение цен на газ не только затрагивает внутренний рынок России, но и оказывает влияние на электроэнергию, более трети которой производится за счет газа. Центральный банк стремится сдерживать инфляцию путем повышения ключевой ставки, однако это не всегда эффективно для управления ценами.
Эксперты указывают на крайнюю сложность ситуации, в которой правительство и ключевые участники отрасли пытаются найти баланс. С одной стороны, ФАС стремится ограничить рост тарифов, а с другой стороны, на газовом форуме в Санкт-Петербурге представители «Газпрома» настаивают на необходимости дополнительного повышения тарифов.
В период наплыва средств из Европы, компания рассматривала газификацию страны как своеобразный социальный проект, где прибыли не оправдывали потраченных усилий. В настоящее время это стало одним из ключевых элементов экономики фирмы, но отношение к клиентам осталось прежним.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Подмосковья боролся с Мособлгазом за право на льготное подключение к газовой сети. В рамках программы газификации, проводимой правительством Московской области совместно с «Газпромом», на три года были выделены 13 млрд рублей на строительство и модернизацию газопроводов и газораспределительных станций в регионе.
У Владимира дом находится в черте сельского населенного пункта. Более 20 лет назад была газифицирована птицефабрика, расположенная в том же месте, но жители так и остались без газа.
— По плану Мособлгаза, нас должны были газифицировать в 2021 году, но ничего не сделали. Договор заключили на один год, теперь каждый год продлевают. Мы ждем, сумма растет у тех, кто ничего не сделал. Нас в 2021 году собрали и жестко потребовали, обязали провести газопровод по территории участка и газифицировать дом. Это я сделал. Обошлось в районе 500 тысяч. Есть утвержденный проект подключения и проект внутренних работ. Внутренние работы были платными, я покупал дорогостоящее оборудование, все установлено. Теперь три года на него смотрю, — рассказал Владимир изданию.
Подрядная компания занималась прокладкой труб. Согласно договору, Владимир выплатил 380 тысяч рублей за прокладку трубопровода и материалы по участку от его границы. Дополнительно, 100 тысяч рублей ушло на газовое оборудование в его доме. Пенсионеру пришлось выделить еще 10-15 тыс. за лимит поставки. При подключении к газу, гражданам необходимо оплатить годовое потребление по льготной цене.
Весь процесс подключения был организован таким образом, чтобы остальные жители остались без газа, пока он не был подключен к станции в поселке птицефабрики. Несмотря на это, другие жители должны были заключить коммерческий контракт и заплатить 3 млн рублей за подключение — цена, эквивалентная стоимости новой машины «Лада Аура», о которой высказывался российский президент. Однако жители деревни не были готовы потратить такие суммы на газ, и продолжают искать альтернативные способы отопления.
Владимир отметил, что после того, как он решил бороться с несправедливостью, ему предоставили индивидуальный план газификации его дома. Однако обещания по поводу газа так и остались обещаниями, и пенсионер, несмотря на ожидания, так и не получил приближающегося газификации у себя на участке.
Создание новых газовых сетей и расширение газопроводов — дело дорогое и требующее огромных затрат. Зачастую подъем тарифов необходим не только для окупаемости новых инфраструктурных объектов, но и для обеспечения более устойчивой и эффективной деятельности компаний в газовом секторе. Ярослав Кабаков, директор по стратегии в ФГ «Финам», дает пояснения относительно сложной системы внутренних взаиморасчетов естественных монополий:
— У нас же внутренние тарифы фактически субсидируются. Для того чтобы их меньше субсидировать, необходимо повысить тарифы. Это два сообщающихся сосуда. Понятно, что, повышая тарифы, вы уменьшаете нагрузку на всю систему газового монополиста. Но, с другой стороны, это так не работает. Консолидация ресурсов, чтобы построить какую-то мощность, это надо закладывать в бюджет. Консолидированный бюджет будет учитывать и повышение тарифов, — говорит Кабаков.
Компании, такие как «Газпром», для внедрения новых технологий и увеличения мощности часто получают поддержку от государства либо обращаются за кредитами. Однако, высокие затраты на подключение к сетям (2-3 млн рублей), делают доступ к газовой инфраструктуре проблематичным для многих россиян. В попытке улучшить ситуацию, «Газпром» предлагает модель газификации, где клиенты могут получить кредиты под 3-4% через государственные банки.
Генеральный директор «Газпром межрегионгаза», Сергей Густов, обсуждает возможность создания «газовой ипотеки» через сотрудничество с Россельхозбанком. Важно отметить, что услуги газификации могут быть доступны под выгодные условия через госбанк, что способствует расширению доступа к газовым ресурсам.
С учетом долгосрочных прогнозов Минэкономразвития, ожидается умеренное повышение тарифов на газ в следующие годы — 4,3% и 4% соответственно. Однако, в условиях изменчивой экономической ситуации нет абсолютной гарантии, что умеренные изменения в тарифах останутся на предельно низком уровне.