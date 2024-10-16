Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%

После введения санкций в связи с событиями на Крымском полуострове «Газпром» добился увеличения цен на 7,5% в 2015 и 2016 годах. В последующем аппетиты на повышение значительно снизились, даже при пандемии и остановке экономики во многих странах мира. В 2019 году власти России подняли тарифы на газ всего на 1,4%, и даже в условиях пандемии в 2020 и 2021 годах рост цен не превысил 3%.