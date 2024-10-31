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Пресс-служба

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Октябрь
На пожаре в Березниках погиб мужчина
31 октября, 10:24
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
Видео. В Перми воссоздали панно «Наука»
21 октября, 04:50
В Перми 15 октября состоятся пожарно-тактические учения
14 октября, 12:49
Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском
14 октября, 11:29
Сентябрь
Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске
18 сентября, 09:33
Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем
12 сентября, 10:23
В Перми на пожаре в жилом доме был травмирован человек
11 сентября, 05:57
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября, 06:33
Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей
4 сентября, 11:38
Август
В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша
27 августа, 09:35
В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов
23 августа, 11:11
Июль
Заместитель главного судебного пристава Прикамья покинул должность
30 июля, 10:36
В интернете распространилось видео драки школьников в пермском экстрим-парке
30 июля, 09:46
В Прикамье в ходе ДТП с КамАЗом погиб 81-летний мужчина
15 июля, 02:36
С начала года в водоемах Прикамья утонули шесть детей
5 июля, 08:47
В Прикамье на рабочем месте умер начальник отдела безопасности Соликамского округа
2 июля, 03:18
Июнь
В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников
23 июня, 07:32
Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме
23 июня, 06:59
Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
15 июня, 05:25

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