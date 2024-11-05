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Инцидент

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Ноябрь
В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой разбились Nissan и Niva
5 ноября, 06:56
Сентябрь
Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре
26 сентября, 05:04
Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем
12 сентября, 10:23
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября, 06:33
В поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога
2 сентября, 09:11
Август
В центре Перми откроется второй магазин-кафетерий «Дом Демидовых»
31 августа, 04:44
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
Видео. В пермском аэропорту «Большое Савино» сработала пожарная сигнализация
9 августа, 02:52
В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы
8 августа, 09:54
Июль
В интернете распространилось видео драки школьников в пермском экстрим-парке
30 июля, 09:46
В Прикамье из реки Сылва извлекли тело мужчины
25 июля, 07:44
В Перми начали снимать детективный триллер «Аэропорт»
19 июля, 04:30
В Перми автобус № 6 высадил пассажиров из-за аварии
10 июля, 03:27
Июнь
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
В Прикамье эвакуировали сотни человек из-за пожара в Очере
26 июня, 09:07
На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек
26 июня, 05:58
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
23 июня, 10:58
Фото. В Перми 22 июня на пожаре спасли мужчину
23 июня, 09:45
Май
В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом
27 мая, 10:53
Апрель
Екатерина Мизулина заинтересовалась избиением школьницы в одной из школ Прикамья
13 апреля, 12:29

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