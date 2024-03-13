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Крупное ЧП в Куеде

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Март
Еще один пострадавший в ЧП на газопроводе у Куеды выписан из больницы
13 марта, 04:42
Пострадавшие в февральском ЧП на газопроводе у Куеды дети выписаны из больницы
6 марта, 09:42
Февраль
Двое пострадавших в ЧП на газопроводе у Куеды продолжают лечение в Москве
21 февраля, 07:01
Состояние троих пострадавших при ЧП на газопроводе у Куеды улучшилось
15 февраля, 11:53
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ЧП на газопроводе в Куеде
12 февраля, 07:27
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
10 февраля, 05:25
Следственный комитет России заинтересовался ЧП на газопроводе в Куединском районе
10 февраля, 04:36
Роспотребнадзор отчитался об итогах исследования воздуха после пожара в Куеде
9 февраля, 09:57
Стал известен владелец газопровода, где произошло крупное ЧП в Пермском крае
Владелец пока не комментирует инцидент.
9 февраля, 08:11
Жители поселка в Прикамье, где случилось крупное ЧП на газопроводе, остались без воды
Восстановительные работы начать пока не удалось из-за работы следователей.
9 февраля, 07:01
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на газопроводе в Пермском крае
9 февраля, 05:41
Двоих пострадавших в пожаре у Куеды детей перевезут на лечение в Пермь
9 февраля, 05:07
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Куединском районе
9 февраля, 03:58
Возбуждено уголовное дело после ночного ЧП на газопроводе под Куедой
9 февраля, 02:12
После ЧП в Куеду выехали главы санавиации и ожогового центра пермской больницы
8 февраля, 19:58
Число пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек
8 февраля, 19:36
После крупного пожара недалеко от Куеды два человека попали в реанимацию
8 февраля, 18:57
Пострадали люди. Власти и РЖД прокомментировали ЧП на газопроводе в Прикамье
8 февраля, 18:30
Видео. В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд
8 февраля, 18:02

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