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Стоимость

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Ноябрь
В Перми продается торговый центр за 55 миллионов рублей
12 ноября, 11:27
Октябрь
Цены на зимнюю резину в Перми выросли на 20%
14 октября, 05:00
В Перми могут поднять налоги на дорогую землю и недвижимость
7 октября, 03:11
Июль
Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий
19 июля, 09:24
Июнь
В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%
7 июня, 11:03
Апрель
Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему пасхальный кулич такой дорогой
30 апреля, 14:39
СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ
16 апреля, 08:25
В Перми начало дешеветь вторичное жилье
15 апреля, 08:26
Власти рассказали об уровне производства яиц в Пермском крае
10 апреля, 02:59
Пермь стала лидером по росту цен на квартиры в новостройках в 2024 году
9 апреля, 10:56
Март
В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 миллионов рублей
20 марта, 10:50
Бизнесмен Сапрыкин арестован за мошенничество с медоборудованием в Прикамье
6 марта, 12:26
Февраль
Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта
28 февраля, 12:45
Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию
21 февраля, 05:07
«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками
12 февраля, 13:20
В пермском ТРК за 33 миллиона рублей продается помещение в 52 квадратных метра
5 февраля, 07:51
Январь
Цена третьего моста через Каму снизилась на полмиллиарда
30 января, 15:14
Декабрь 2023
Антимонопольщики проверят пермских газовиков из-за повышения цен на техобслуживание
28 декабря 2023, 07:38
В России хотят принять закон о регулировании цен на продукты при росте на 30%
19 декабря 2023, 02:42
Стоимость новогодней корзины в Пермском крае выросла на 16%
18 декабря 2023, 03:35

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