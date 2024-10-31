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Демонтаж

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Октябрь
В Перми демонтировали восемь незаконных киосков
31 октября, 02:59
В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтаж
28 октября, 10:27
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября, 11:59
Стало известно, кто установит главную новогоднюю ель в Перми
17 октября, 11:02
Сентябрь
Демонтаж модульного причала на зиму обойдется в 2,7 миллиона рублей
27 сентября, 11:38
Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края
24 сентября, 09:12
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
4 сентября, 10:02
Август
В Перми разработали проект демонтажа бывшего ресторана «Живаго»
29 августа, 03:23
В Перми начали демонтировать старый терминал аэропорта
27 августа, 07:17
Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза
26 августа, 05:48
Летнее кафе на городском пляже Перми оказалось вне закона
12 августа, 11:14
В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи
Они были скрыты под слоем краски.
8 августа, 07:54
Июль
Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском
24 июля, 08:29
С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов
17 июля, 03:23
Июнь
С берега Мулянки в Перми снесут самовольную постройку
25 июня, 05:43
На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми построят 250 тыс. кв. м. жилья
20 июня, 03:16
Власти Перми хотят снести гараж, который ранее сами вернули пенсионеру
15 июня, 10:22
В Перми рядом с Центральным колхозным рынком планируется снести киоски
6 июня, 05:22
Апрель
У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска
19 апреля, 09:48
В центре Перми снесут два незаконных торговых павильона
Сносом НТО займется МКУ «Содержание муниципального имущества».
5 апреля, 05:05

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