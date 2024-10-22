properm.ru
ГлавноеВсе новости

Минтранс Прикамья

Выбрать дату
Октябрь
Карта. В Перми до конца года ограничили движение на улице Гальперина
22 октября, 05:49
Карта. Стало известно, когда в Перми запустят движение по новой развязке на улице Строителей
16 октября, 16:48
Сентябрь
В Рабочем Поселке закроют движение транспорта рядом с расселенным домом
26 сентября, 12:01
В Перми частично ограничат движение на улице Окулова
12 сентября, 07:19
Август
В Перми изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова
26 августа, 10:34
На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта
19 августа, 05:51
Июль
Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
Последний раз рейс в Уфу авиакомпания осуществила 20 июля.
23 июля, 02:35
В Перми на пять дней перекроют одну улицу
21 июля, 08:09
В Перми на два с половиной месяца изменится схема движения на площади Гайдара
13 июля, 05:22
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
9 июля, 07:30
Июнь
В Перми до 10 июля ограничат движение транспорта по улице Пихтовой
24 июня, 02:17
Май
В Перми изменилась работа светофоров после закрытия моста на улице Карпинского
30 мая, 03:10
Апрель
Таксисты Перми угрожают «Яндексу» отказом выйти на работу с 22 апреля
10 апреля, 08:05
Март
В Перми началось строительство нового железнодорожного моста через Каму
4 марта, 11:02
Февраль
Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта
28 февраля, 12:45
Перекрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок
О новой дате перекрытия участка дороги будет сообщено дополнительно.
25 февраля, 17:44
Схема перекрытия. В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов
19 февраля, 10:12
В Перми на год перекроют путепровод над Транссибом по улице Карпинского
В связи с реконструкцией моста на улице Карпинского изменится схема движения городского транспорта.
14 февраля, 09:31
Минтранс Пермского края объяснил, почему так плохо убирают снег с улиц
13 февраля, 11:15
Декабрь 2023
Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?
21 декабря 2023, 14:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика