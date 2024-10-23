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Техническое задание

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Октябрь
Администрация Перми выделит шесть миллионов на уборку снега с 10 платных парковок
16 октября, 15:15
Сентябрь
Стало известно, кто отремонтирует мост через Егошиху в Перми
26 сентября, 09:44
Новый зоопарк в Перми оценивается в семь миллиардов рублей
24 сентября, 07:20
Август
Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год
26 августа, 04:07
Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы
23 августа, 06:17
В Перми ищут подрядчика для восстановления «Пассажа торгового №2 Черного рынка»
Цена контракта — 2 млн 213 тыс. рублей.
9 августа, 09:54
В Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»
7 августа, 06:20
Июль
Строительство акватеррариума в пермском зоопарке оценили в 250,7 миллионов рублей
13 июля, 06:24
Июнь
В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей
28 июня, 04:29
В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр
27 июня, 09:47
В Перми за 9,6 млн рублей отреставрируют здание памятника «Училище народное»
26 июня, 07:47
В Соликамске колония особого режима «Белый лебедь» закупила игровую приставку
26 июня, 03:28
Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми
23 июня, 12:25
В Перми за 4,4 миллиона отремонтируют укрытие в подвале жилого дома
23 июня, 09:03
Стал известен подрядчик для изъятия земель под строительство в Перми улицы Строителей
21 июня, 07:58
Вход пермского медицинского колледжа отремонтируют за 7 миллионов рублей
19 июня, 04:51
Администрация Перми закупает цветы на 8 миллионов рублей
17 июня, 09:31
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
10 июня, 09:20
В Перми ищут подрядчика на разработку проекта лечебного корпуса за 66 миллионов
3 июня, 05:14

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